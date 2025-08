Pensione integrativa obbligatoria con il silenzio assenso | la riforma

Il welfare italiano va verso la svolta: il Governo sta valutando di riformare l’ adesione automatica ai fondi pensione complementari tramite il meccanismo del silenzio-assenso. Parallelamente, si andrebbe verso la creazione di un sistema di polizze assicurative di massa contro la perdita di autosufficienza. Verso la rivoluzione dei fondi pensione. Oggi, in Italia, solo il 38% dei lavoratori aderisce a un fondo pensione complementare, contro percentuali che sfiorano il 100% in Paesi come Olanda e Germania. Il dato è considerato allarmante dal governo, soprattutto alla luce della progressiva riduzione del tasso di sostituzione garantito dall’Inps: le future pensioni pubbliche, calcolate interamente col sistema contributivo, rischiano di essere inferiori al 50% dell’ultimo stipendio percepito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

