Pelle spenta o irritata? L’acqua termale è la risposta da vaporizzare

L’ acqua termale è da anni un alleato discreto ma efficace all’interno della skincare routine, spesso sottovalutato rispetto a sieri e creme più “attivi”. Ricca di minerali e oligoelementi, viene prelevata da sorgenti naturali profonde e imbottigliata in spray ad alta tolleranza, adatta anche alle pelli più sensibili. Utilizzata nei centri termali per il trattamento di irritazioni e patologie cutanee, oggi è facilmente disponibile anche per l’uso quotidiano. L’acqua termale svolge un’azione lenitiva, idratante e riequilibrante. È particolarmente indicata in caso di pelle arrossata, irritata, sensibile o post-esposizione solare, ma può essere utilizzata da tutti i tipi di pelle, anche come gesto rinfrescante o tonificante. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Pelle spenta o irritata? L’acqua termale è la risposta da vaporizzare

Lenisce, idrata e rinfresca. L'Acqua termale spray è l'indispensabile beauty da portare sempre con te in estate

Pelle spenta o irritata? L'acqua termale è la risposta da vaporizzare - L'acqua termale è da anni un alleato discreto ma efficace all'interno della skincare routine, spesso sottovalutato rispetto a sieri e creme

