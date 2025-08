Pecorelli dal carcere | Ora la Cassazione

"Pronto? Sono il detenuto numero 234". La voce è quella di Davide Pecorelli che chiama dal carcere 313 di Tirana dove si trova rinchiuso da quasi tre mesi. L’ex arbitro e imprenditore di San Giustino può contattare quotidianamente i familiari (moglie, i 4 figli e il padre) e anche gli amici. "Ho deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo due settimane – continua – Sono dimagrito 6 chili". L’altro ieri la Corte d’Appello albanese ha finalmente depositato le motivazioni della sentenza di condanna, permettendogli così di poter presentare ricorso in Cassazione. "Fino ad ora sono stato impossibilitato, insieme ai miei legali italiani e albanesi, di presentare appello, a causa dell’assenza delle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Scutari": in primo grado Pecorelli è stato condannato a 4 anni di reclusione per frode, incendio doloso e attraversamento illegale del confine di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pecorelli dal carcere: "Ora la Cassazione"

