Pd retroscena | Gioca a pallettoni Conte innesca la rivolta contro Schlein

«Conte sta giocando a pallettoni con noi». E continuerà a farlo, si dice tra i dem, fino alla fine. Fino a quando, cioè, si giocherà il match finale: la leadership del centrosinistra, la candidatura a premier. La scommessa dell'avvocato del popolo, sono convinti tra i dem, è che la segretaria del Pd arriverà a quel momento così sfiancata, logorata, stanca, appannata che batterla, presentandosi come l'unico in grado di guidare la nave, sarà un obiettivo possibile. L'esito è tutto da vedere. Ma ci proverà . Questa, ieri, era la riflessione amarissima che si faceva nel Pd, dopo il via libera del leader M5S a Matteo Ricci, candidato per le regionali nelle Marche, finito nella rete di una inchiesta.

