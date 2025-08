Pavé Sala stavolta fa sul serio | Piano del Comune a settembre Stop ai masselli in via Torino

Stavolta ci siamo. Dopo tante dichiarazioni, nell’arco di altrettanti anni, il sindaco Giuseppe Sala ha deciso che il Comune, se ci sarà l’intesa con la Soprintendenza, eliminerà i masselli di pietra da via Torino. Sì, parliamo della strada che sbuca su Piazza Duomo che il primo cittadino ha spesso citato come esempio di pavé pericoloso per motociclisti e ciclisti, e dunque da rimuovere. Ci siamo quasi. Sul suo profilo Instagram, Sala annuncia che "a settembre" Palazzo Marino presenterà "un piano straordinario per la manutenzione delle strade milanesi. Nell’ultimo anno e mezzo di mandato, interverremo con decisione su manti stradali, pavé, rimozione di rotaie non più in uso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavé, Sala stavolta fa sul serio: "Piano del Comune a settembre. Stop ai masselli in via Torino"

