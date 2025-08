Paura per quattro persone finite fuori sentiero sotto il San Primo | recuperate con corde e imbraghi in tarda serata

Paura nella serata di ieri, 1 agosto, per quattro escursionisti che hanno perso l’orientamento in una zona boscosa e impervia nei pressi del Monte Forcella, sotto il San Primo, nel territorio del Triangolo Lariano. Intorno alle 20 la Soreu dei Laghi ha attivato la Stazione del Triangolo Lariano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

