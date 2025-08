partita di scacchi in piazza grande tutti i segreti del cinema di kubrick

Riapre il salotto letteraio di piazza Grande e torna l’Isola del Libro ad Arezzo con un calendario di grandi eventi che fino all’ultimo weekend di settembre ssaranno opsitiati sulla terrazza di Fraternita. Stasera alle 21 ci sarĂ il giornalista Rai Guido Barlozzetti con "La Scacchiera di Stanley Kubrick" a dialogo con il regista Fernando Maraghini. Stanley Kubrick amava gli scacchi. Glieli aveva fatti conoscere il padre ed era diventato un giocatore professionista. Una passione che ha coltivato per tutta la vita. I suoi film sono pieni di scacchiere, di quadri bianchi e neri, e di giocatori. Amava metterli in scena al punto che viene da chiedersi se non siano anche una possibile chiave d’accesso al suo Cinema, a quella trama affascinante che da un film all’altro si svolge come una partita in cui la messa in scena si tocca con la veritĂ misteriosa e irraggiungibile della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

