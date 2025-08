Partita a scacchi per Lookman | la strategia dell' Atalanta rodata dal caso Koopmeiners

Se l'attaccante vorrĂ allenarsi potrĂ farlo, ma a Zingonia sono pronti a una sua assenza giĂ da lunedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Partita a scacchi per Lookman: la strategia dell'Atalanta, "rodata" dal caso Koopmeiners

Partita a scacchi per Lookman: la strategia dell'Inter, che non molla ma ha già un'alternativa; L'Inter non molla Lookman: la strategia di Chivu e quella promessa di Ademola.

Romano: “Partita a scacchi per Lookman, posizioni Inter-Atalanta uguali. Un solo aggiornamento” - L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per l'attaccante nigeriano ... Scrive fcinter1908.it

L’Inter non molla Lookman: la strategia di Chivu e quella promessa di Ademola - L'assalto interista a Lookman è scattato quando l’Atletico Madrid si era già mosso, anticipando il proprio interesse, ma senza affondare il colpo. Come scrive msn.com