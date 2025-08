Partenza d’anticipo In Abruzzo il 22 agosto

Si accendono i riflettori sulla Serie B 20252026 e si entra nel vivo con l'annuncio dei primi anticipi e posticipi della stagione. Che riguardano anche il Cesena. Dopo l'evento di presentazione del calendario svoltosi presso Palazzo Te a Mantova, la Lega Serie B ieri ha infatti ha reso noto il programma relativo alle prime tre giornate di campionato. La nuova stagione partirĂ da Pescara, con l' Opening Day, un vero e proprio evento nell'evento, che aprirĂ la stagione coi romagnoli convocati come attori protagonisti. Pescara-Cesena, con fischio d'inizio allo stadio 'Adriatico', venerdì 22 agosto alle 20.

Il Pescara aprirà il campionato di Serie B 2025/26. Pescara - Cesena infatti sarà l’anticipo della prima giornata: venerdì 22 agosto alle 20:30. Nelle successive due giornate i biancazzurri giocheranno di sabato: 30 agosto alle 19:00 a Mantova e il 13 settembre Vai su Facebook

