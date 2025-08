Parmigiano la sorpresa Dazi Usa al 15% ad agosto In calo rispetto ad aprile | Ma non è abbastanza

Con la firma dell’ordine esecutivo da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sembra ormai chiaro che il dazio sul Parmigiano Reggiano si attesterà al 15%, in calo rispetto al 25% pagato da aprile 2025. Non sembrano vere le parole di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Eppure è così: "Si tratta di un dazio sostitutivo e non aggiuntivo rispetto a quanto già grava sul nostro prodotto. Ricordiamo che dagli anni ’60 il Parmigiano Reggiano paga un dazio del 15% e che, dall’aprile 2025, a questo, si è aggiunto un ulteriore 10% portando il dazio al 25%. Dal prossimo 7 agosto torneremmo pertanto a un 15% all-inclusive", commenta Bertinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

