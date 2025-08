Parco dell’Adamello tensione sul confine da spostare | la Comunità montana chiede alla Regione di escludere Cevo Saviore e Cimbergo

Breno (Brescia), 2 agosto 2025 – Approvate le linee di indirizzo per il Parco dell’Adamello, in Valle Camonica è scoppiata la polemica, con protagoniste alcuni associazioni ambientaliste, sindacati e movimenti politici che non sono d’accordo con le decisioni prese dai sindaci della Valle con l’astensione dei Comuni di Angolo Terme e Artogne. La proposta fatta è stata articolata in un documento che comprende più punti e che è stato spiegato dall’assessore al Parco Giovan Battista Bernardi con il supporto del presidente Corrado Tomasi. Dalle preghiere alle 5 stelle: addio al turismo di massa negli eremi della Diocesi di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco dell’Adamello, tensione sul confine da spostare: la Comunità montana chiede alla Regione di escludere Cevo, Saviore e Cimbergo

