Parcheggio gratuito a Punta Marina In via Baroncelli ha 435 posti

Da oggi sarà fruibile il parcheggio pubblico gratuito da 435 posti realizzato a Punta Marina Terme da Snam nell’ambito degli accordi con il Comune di Ravenna legati alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione offshore e delle strutture collegate. Il parcheggio, in ghiaia rinverdita, in via Luigi Baroncelli (accessibile da viale delle Sirti – via della Carena), si estende su una superficie complessiva di 18mila metri quadri; come detto, è dotato di 435 posti auto, di cui 18 riservati alle persone con disabilità . "L’area di sosta – sottolinea l’assessore del Comune di Ravenna con delega ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani – sarà a disposizione di cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio gratuito a Punta Marina. In via Baroncelli, ha 435 posti

