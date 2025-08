Paolo Mieli condanna Elly Schlein | Che fine farà

Piovono critiche sul segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, e arrivano da una firma importante come quella di Paolo Mieli sulle pagine del Corsera, che fa una precisa analisi politica dell’opposizione a meno di due anni dalle elezioni politiche che sanciranno la legislatura che dovrà poi eleggere, a sua volta, il successore di Sergio Mattarella. A oggi, con il centrodestra saldamente al comando del Paese, il nome in cima alla lista dei desiderata del governo sarebbe quello di Giancarlo Giorgetti. Mieli, in sostanza, ritiene che la leader del Pd dovrebbe intanto smarcarsi dal M5s pur restandone alleato (ha, secondo i sondaggi attuali, quasi il doppio dei consensi rispetto a Conte ) e creare un gruppo dirigente più compatto e circondarsi di personalità forti, per evitare di perdere ancora il confronto con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli "condanna" Elly Schlein: "Che fine farà "

In questa notizia si parla di: paolo - mieli - elly - schlein

