Pannelli fotovoltaici Altri 450 impianti fra Sondrio e Lecco

450 pannelli fotovoltaici fra Sondrio e Lecco. Acinque Innovazione sta infatti ultimando l’installazione di cinque impianti fotovoltaici sugli edifici che ospitano gli uffici della Banca Popolare di Sondrio, storica realtà del territorio. "Nelle sedi dell’istituto bancario a Sondrio sono già stati attivati quattro impianti ed è in fase di ultimazione l’installazione sulla copertura della filiale di Lecco. I cinque impianti, per un totale di 450 pannelli fotovoltaici, hanno una capacità complessiva di produzione di energia pari a 220 MWh all’anno che si stima permetteranno di evitare l’emissione di oltre 90 tonnellate di CO2 all’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pannelli fotovoltaici. Altri 450 impianti fra Sondrio e Lecco

