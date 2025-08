Pallacanestro orgoglio della città Scriverà altre pagine di storia

"Siamo nati ai piedi del Sacro Monte, dove il rosso della luce del sole al tramonto si fonde con il bianco dei laghi che si riflettono nel cielo". Così la Pallacanestro Varese ha voluto ricordare i suoi primi 80 anni di storia. Un’avventura, sportiva e non solo, iniziata proprio l’1 agosto del 1945. "Per Varese e i varesini, per chi la segue da lontano, per chi la tifa e non è nato qui, da 80 anni fino alla fine. Tanti auguri Pallacanestro Varese": questo il messaggio pubblicato sui canali social dei biancorossi ieri mattina, mentre allo scoccare della mezzanotte era stata postata un’immagine dello stemma societario rivisitato con i nomi dei campioni che hanno fatto la storia della squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Pallacanestro orgoglio della città. Scriverà altre pagine di storia"

"Nel corso del (terzo) tempo – Storia e Passione della Pallacanestro a Sansepolcro”. La mostra - La città di Sansepolcro, ma tutta la Valtiberina e l’Alto Tevere si preparano a vivere un evento speciale: una mostra interamente dedicata alla storia della pallacanestro nella città di Piero della Francesca e Luca Pacioli: “Nel corso del (terzo) tempo – Storia e Passione della Pallacanestro a.

80 anni di amore biancorosso! Oggi festeggiamo una storia che è molto più di sport. È passione, orgoglio, identità. È Pallacanestro Varese, che compie 80 anni e continua a far battere il cuore di un'intera città. ? Dal mito dell'Ignis ai giorni nostri, questa s

Una Hotels, nessun club in città come te. Sarà la 14ª stagione di fila in Serie A; Pallacanestro Trieste, Arcieri: «La Champions League motivo d’orgoglio»; Il GM Michael Arcieri commenta da Losanna i sorteggi della BCL.