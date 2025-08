Palestina Ucraina Siria | al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto

Veronica viene da Kiev, George e Vanessa da Gerusalemme, fra Jallouf accompagna un gruppo di ragazzi siriani: a Roma tra l’allegria del raduno giovanile con il Papa e l’eco delle difficoltà quotidiane. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto

Giubileo dei giovani, Fisichella: "Arriveranno ragazzi anche dalla Palestina" - “ Mi sento molto più tranquillo perché la macchina funziona. C’è serenità sapendo che arriveranno migliaia di giovani, che saranno al sicuro e che c’è una forma di accoglienza molto efficace ed efficiente.

Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto; New York Times: ci sono stati colloqui diretti sugli ostaggi tra Hamas e un inviato Usa - Dall'8 dicembre sono stati registrati in Siria centinaia di attacchi aerei da parte di Israle. Lo ha detto il segretario generale aggiunto dell'Onu Khaled Khiari; Il Papa: la guerra, orrore che offende Dio. Basta violenze in Ucraina e Medio Oriente.

