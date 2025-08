Pagelle Italia-Slovenia 3-1 volley | nessuno completo come Michieletto Giannelli ispirato Balaso si esalta

PAGELLE ITALIA-SLOVENIA 3-1. Sabato 2 agosto Alessandro Michieletto, 10: quando gioca come oggi, non è un reato catalogarlo come il miglior giocatore di pallavolo in circolazione. Nessuno ha la sua completezza: devastante in attacco, un fattore a muro, micidiale al servizio, solido in ricezione, efficace in difesa. Ora, per considerarsi tale, dovrĂ lavorare sulla continuitĂ di rendimento e far sì che partite come quella odierna diventino la normalitĂ . Mette a segno 26 punti, con 4 muri e 3 ace. Simone Giannelli, 9: partita eccezionale, in cui si è dimostrato ispirato sin dall’inizio. Quando va in battuta, genera sistematicamente il caos nella ricezione avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

