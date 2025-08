Paesaggio imbiancato per forti temporali con grandine su Sciolze e Verolengo | le previsioni meteo

Un temporale molto intenso, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, si √® abbattuto su Borgo Revel, frazione di Verolengo, nella serata di venerd√¨ 1 agosto 2025. Sulla collina di Torino √® risultato particolarmente colpito anche il comune di Sciolze, dove si √® registrato un violento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Allerta meteo prolungata: possibili temporali forti, colpi di vento e grandine - Il maltempo oggi, gioved√¨ 22 maggio, durer√† qualche ora in pi√Ļ: Arpal ha prolungato¬†l'allerta meteo gialla, che a Genova e dintorni (zona B) doveva finire alle 18, e che terminer√† invece alle 23,59 cos√¨ come¬†nelle¬†zone C (levante), D ed E (entroterra).

Un giorno da allerta meteo, in Toscana arriva il maltempo: temporali forti e grandine - Firenze, 18 maggio 2025 ‚ÄstDopo giorni incerti ¬†divisi tra sole, pioggia e sbalzi di temperatura, il maltempo √® pronto a fare ritorno in Toscana.

Maltempo in Toscana, ciclone iberico in arrivo: grandine e temporali forti. Ecco dove - Firenze, 20 maggio 2025 ‚Äst Pioggia, temporali, temperature sotto la media stagionale. E‚Äô il quadro meteorologico che caratterizza la Toscana in questi giorni di maggio inoltrato.

Maltempo in Piemonte, grandine da 2 cm e raffiche di vento: paura sulla collina di Torino; Maltempo Piemonte, grandine e vento sulla collina di Torino.

Meteo: Grandinata fortissima a Sciolze (TO), le strade si trasformano in ruscelli di ghiaccio; il Video - Una violenta grandinata ha colpito la provincia di Torino nella prima serata di venerdì 1 Agosto 2025. ilmeteo.it scrive