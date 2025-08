Ossa umane nel cortile Arrivano da un cimitero?

Sarà la Procura di Ancona ad effettuare accertamenti su alcune ossa rinvenute dagli operai di una ditta al lavoro in un condominio del quartiere Saline a Senigallia. L’intervento si era reso necessario a causa di un’infiltrazione: nessuno avrebbe mai immaginato che, in una buca larga un metro e mezzo e profonda 30 centimetri a ridosso del marciapiede di via degli Oleandri, sono rimaste per circa trent’anni seppellite alcune ossa umane. Gli operai hanno chiesto l’intervento della polizia che, secondo i primi accertamenti effettuati insieme ad un medico e del personale infermieristico, avrebbe appurato che si tratterebbe di ossa umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ossa umane nel cortile. Arrivano da un cimitero?

