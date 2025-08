Ospedale San Giuseppe Arrivano 6,7 milioni di euro per ristrutturare il Blocco H

EMPOLI Sono partiti in ritardo, ma adesso proseguno spediti e finanziati. I lavori per il recupero del blocco H dell' ospedale San Giuseppe vanno avanti anche grazie a una nuova iniezione di fondi. Nella manovra di bilancio approvata nella giornata di giovedì dal Consiglio Regionale, la giunta regionale guidata da Eugenio Giani ha messo in campo anche finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie. Tra questi figurano anche 6,675 milioni di euro stanziati per il 2026 per gli interventi di seconda fase, lotto 2, per i lavori di ristrutturazione interna del cosiddetto blocco H dell'ospedale di viale Boccaccio.

