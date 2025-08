Osio Sotto 50enne viola il divieto di avvicinamento per stalking | va agli arresti domiciliari

Osio Sotto. Nel pomeriggio di giovedì 30 luglio i carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Bergamo, sottoponendo alla misura degli arresti domiciliari per stalking un pluripregiudicato di 50 anni, V.G., residente in paese. La misura restrittiva è stata disposta dopo la violazione del divieto di avvicinamento disposto in precedenza nei confronti dell’uomo, a tutela della persona offesa, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori. Il provvedimento iniziale era stato emesso il 22 luglio, poco più di una settimana prima, dopo una denuncia presentata ai carabinieri: il giudice, dopo la richiesta della Procura di Bergamo formulata sulla base degli indizi raccolti dai militari, aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico e la convocazione per interrogatorio di garanzia, fissato per il 30 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Osio Sotto, 50enne viola il divieto di avvicinamento per stalking: va agli arresti domiciliari

In questa notizia si parla di: osio - sotto - divieto - avvicinamento

Un gelato per la pace, anche Osio Sotto in campo per Gaza - Osio Sotto. Sabato 19 luglio alla gelateria Minù di via Delle Ubiere si potrà sostenere la popolazione civile della Striscia di Gaza semplicemente gustando un gelato o una granita all’anguria.

Osio Sotto, 50enne viola il divieto di avvicinamento per stalking: va agli arresti domiciliari; Osio Sotto, 50enne agli arresti domiciliari per stalking; Viola il divieto di avvicinamento per stalking, ai domiciliari un cinquantenne di Osio Sotto.

Stalking, 50enne viola il divieto di avvicinamento: scattano i domiciliari - Il provvedimento è stato disposto dal Gip di Bergamo dopo la segnalazione dei carabinieri: l’uomo si era recato nei pressi del luogo di lavoro della vittima, nonostante l’ordine ... Da ecodibergamo.it

Osio Sotto, 50enne agli arresti domiciliari per stalking - La vittima l'aveva già denunciato per i suoi comportamenti persecutori e all'uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ... Lo riporta bergamo.corriere.it