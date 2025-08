O’Riley Juventus l’idea può decollare nelle prossime settimane! Sbarca a Torino con quell’incastro di mercato | i dettagli

e tutte le ultime novitĂ . La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Matt O’Riley. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista danese, attualmente in forza al Brighton, è stato proposto alla dirigenza bianconera  come possibile alternativa a Morten Hjulmand, obiettivo primario ma al momento troppo costoso. O’Riley è reduce da una stagione positiva in Premier League, dove ha saputo mettere in mostra tutte le sue qualitĂ : visione di gioco, capacitĂ d’inserimento, ottimo piede sinistro e una buona dose di personalitĂ in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

