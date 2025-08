Ora tanti riconoscono il genocidio a Gaza Ma chi lo denunciava già a ottobre 2023?

Chi ha avvertito il mondo e l’Italia del rischio di genocidio durante le prime settimane dell’attacco israeliano a Gaza? Chi ha rotto il silenzio nelle fasi iniziali del genocidio, cercando di fermarlo già a ottobre 2023? In questi giorni si leggono prese di posizione sul genocidio piuttosto tardive, ma benvenute. Dopo quasi due anni di genocidio, qualche associazione e intellettuale, magari spinti dagli orrori indicibili di questi giorni, ha finalmente deciso di prendere posizione e ammettere che a Gaza sta avvenendo un genocidio. In questi casi, preferisco dire “ meglio tardi che mai” invece di “troppo tardi e troppo poco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ora tanti riconoscono il genocidio a Gaza. Ma chi lo denunciava già a ottobre 2023?

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Il genocidio del passato La strage di Gaza ha cancellato quella del 7 ottobre e perfino la Shoah: non c’è più alcun rapporto possibile tra i massacri e le tragedie del passato. Forse così si può pensare un futuro su Appunti Vai su X

Fino a quando si potrà fingere di non vedere? Inizialmente giustificata come una risposta all'attacco del 7 ottobre, la guerra di Israele è ormai scivolata nella pulizia etnica e nel genocidio. Perché il conflitto serve a Netanyahu. L'Italia dovrebbe seguire l' Vai su Facebook

“Se il genocidio a Gaza non finisce, anche Israele sparirà”: parla lo storico israeliano Bartov - Storico dell’Olocausto, ex ufficiale IDF, oggi accusa il suo Paese del peggior crimine: “Colpiscono deliberatamente le ... Lo riporta fanpage.it

“Si fermi il genocidio a Gaza” - in, aperto dal macabro suono delle sirene di allarme antiaereo, promosso dal Tavolo per la pace, per chiedere la fine del ... Secondo polesine24.it