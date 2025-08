Ora Ghislaine Maxwell passa a un carcere soft Il motivo del trasferimento resta un giallo

Da ieri Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, sconta la sua sentenza in un carcere a Bryan, in Texas, con il più basso livello di sicurezza del sistema federale. Con una recinzione limitata, meno guardie re la possibilità di muoversi più liberamente. Il perché la donna sia stata trasferita in un posto più soft rispetto al penitenziario di Tallahassee in Florida, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, resta un mistero. Maxwell, condannata nel 2022 a 20 anni per traffico e abusi sessuali di minori, aveva iniziato a collaborare con il viceministro della Giustizia Todd Blanche. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ghislaine - maxwell - carcere - passa

Caso Epstein, altri guai per Trump: «Sapeva che c’era il suo nome nei file da maggio». Ghislaine Maxwell pronta a parlare: convocata dal Congresso - La Casa Bianca torna all’attacco del Wall Street Journal, dopo che il quotidiano economico ha fatto nuove rivelazioni su Donald Trump e i suoi legami con il caso Epstein.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell potrebbe chiedere la grazia a Donald Trump - Negli Stati Uniti il caso Epstein continua a far discutere. Dopo le accuse di essere coinvolto nella vicenda, poi cancellate, lanciate da Elon Musk contro Donald Trump, Ghislaine Maxwell ha tirato nuovamente in ballo il presidente, ma con un altro intento.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell vuole parlare al Congresso: ora Trump trema - C’è un fantasma che continua a muoversi inquieto tra i corridoi del potere americano, e stavolta si agita fino alla soglia della Casa Bianca.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in un carcere di minore sicurezza in Texas #epstein #ghislaine maxwell #1agosto https://tgcom24.mediaset.it/mondo/caso-epstein-ghislaine-maxwell-carcere-minore-sicurezza-texas_101744785-202502k.shtml… Vai su X

Il fratello del finanziere trovato morto nel 2019 in carcere a Manhattan al Corriere: "Lo speaker Mike Johnson abbia detto che Ghislaine Maxwell ha molte ragioni per mentire, stroncando la testimonianza prima ancora che parlasse. Sta preparando il terreno, c Vai su Facebook

Camera rinvia testimonianza di Ghislaine Maxwell. La donna trasferita in carcere 'soft': è polemica; Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in carcere di minima sicurezza in Texas; Ora Ghislaine Maxwell passa a un carcere soft. Il motivo del trasferimento resta un giallo.

Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in carcere di minima sicurezza in Texas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, Ghislaine Maxwell trasferita in carcere di minima sicurezza in Texas ... Riporta tg24.sky.it

Camera rinvia testimonianza di Ghislaine Maxwell. La donna trasferita in carcere 'soft': è polemica - Sta scontando una condanna a vent'anni di carcere per aver adescato e trafficato ragazze minorenni per conto del finanziere condannato per abusi sessuali, morto suicida in carcere nel 2019 ... Secondo msn.com