Operai morti al Rione Alto strade chiuse per accertamenti irripetibili della procura

A Napoli interdetta l'area intorno alla palazzina in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, dove venerdì scorso hanno perso la vita tre operai edili, precipitati da un carrello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Operai morti al Rione Alto, strade chiuse per accertamenti irripetibili della procura

Napoli, furto nell'appartamento di uno degli operai morti al Rione Alto Vai su Facebook

INTERVISTA A FANPAGE L'ennesimo tragico incidente a Rione Alto, a Napoli, dove tre operai sono morti a causa del crollo del montacarichi su cui si trovavano, ha riportato al centro del dibattito politico il tema della sicurezza sul lavoro. Secondo i dati Inail

Napoli, furto in casa di Del Grosso, uno dei tre operai morti al Rione alto: via attrezzi di lavoro; Operai morti al Rione Alto, strade chiuse per accertamenti irripetibili della procura; Operai morti al Rione Alto, l'avvocato di Del Grosso: La ditta non era stata controllata.

Furto in casa di uno degli operai morti al Rione Alto, rubati attrezzi di lavoro - In corso gli accertamenti irripetibili della procura sul cestello da cui sono precipitate le tre vittime del ... Scrive rainews.it