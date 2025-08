Oltre 600mila euro per Pisa | contributi a Comuni e associazioni dal Consiglio regionale

Pisa, 1 agosto 2025 - Oltre 600mila euro destinati al territorio pisano, tra Comuni e associazioni. È questo l’esito dei bandi finanziati dal Consiglio regionale con l’avanzo di gestione, presentati questa mattina a palazzo del Pegaso dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e dal segretario questore dell’Ufficio di presidenza, Francesco Gazzetti. In tutta la Toscana, sono stati assegnati oltre 2 milioni di euro in questo ultimo anno di legislatura. Per la provincia di Pisa, il dettaglio parla di 168mila euro distribuiti tra 16 Comuni e un’Unione comunale, e di 435mila euro destinati a 35 associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 600mila euro per Pisa: contributi a Comuni e associazioni dal Consiglio regionale

