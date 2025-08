Occhi fissi espressione neutra faccia impassibile e senza dire nulla | esplode il fenomeno Gen Z Stare

Su internet si fa un gran parlare dello “ Gen Z Stare ”. Occhi fissi, espressione neutra, faccia impassibile. I più lo chiamano Gen Z Stare. I giornali lo analizzano, i boomer lo temono, i millennial lo parodiano. Intanto su TikTok l’hashtag macina milioni di visualizzazioni: giovani che si filmano immobili, con lo sguardo perso nel vuoto o puntato nella camera, come se non ci fosse nulla da dire – o forse troppo. Secondo il sito specializzato Know Your Meme, il termine è stato usato per la prima volta in modo virale da Meghan Alessi, un’utente statunitense che nel luglio 2024 ha raccontato su TikTok alcune interazioni avute con lavoratori della generazione Z: “Giuro, ogni volta che parlo con qualcuno della Gen Z, loro si limitano a fissarmi, senza dire niente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

