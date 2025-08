Nuovo fronte con i tassisti Diffida di Palazzo Vecchio | Stop ai servizi da Ncc

C’è un nuovo capitolo nella lunga diatriba tra taxi e Comune di Firenze. L’amministrazione ha inviato una diffida alla coperativa taxi Cotafi (il 4390) dove si fa riferimento al divieto di fornire alcune tipologie di servizi. Tre tassisti che in passato hanno subito aggressioni – ovvero Simone Giannattasio, Saisa Rosseti e Barbara Rubino – hanno scelto di scrivere una lettera per dire che "la misura è colma". Qual è il nuovo fronte? Nel mirino c’è ad esempio il ‘ taxi welcome ’. "Si tratta – afferma il presidente di Cotafi Claudio Giudici – della possibilità che riconosciamo al cliente di avere un tassista che gli va incontro a prendere i bagagli, lo facciamo su chiamata o su prenotazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

