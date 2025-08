Nuovo dietrofront alla Juventus | fumata bianca per 15 milioni

Potrebbe presto sbloccarsi una situazione delicata alla Continassa: in arrivo un tesoretto importante per il Dg Comolli Juventus ferma sul mercato dopo gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario, ai quali si sono aggiunte le conferme di Kalulu e Conceicao. La ‘Vecchia Signora’ è bloccata dalle uscite e sta cercando di sbrogliare diverse situazioni complicate. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Ad iniziare dal rebus legato al futuro di Dusan Vlahovic, che continua a tenere sulle spine la Juve. Il Dg Comolli è stato piuttosto chiaro con il serbo: senza un’offerta adeguata, l’attaccante rischia di restare a Torino e giocare con il contagocce nell’anno del Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo dietrofront alla Juventus: fumata bianca per 15 milioni

