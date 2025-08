Serata dell’ ottimismo quella di Villa Caprile dove i vertici della società hanno convocato tutti i consorziati e sponsor. In totale oltre un centinaio di persone. La partenza? Una ventata di quelle da piazzale della Libertà quando è entrato in scena Darwin Cook, per la festa dei 140 anni del Carlino. Perché Alessandro Dalla Salda ha aperto orizzonti ‘spettacolari’ per la società : "Nel giro di un paio d’anni - ha detto -, dopo questo che è di transizione, torneremo ai vertici del basket nazionale perché il nostro progetto è ambizioso". Assieme al nuovo amministratore delegato erano presenti a quest’incontro anche il presidente del Consorzio Franco Arceci, quindi il presidente della società Andrea Valli con il vice presidente Dolci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuovo corso Vuelle, l’ad accende i motori. Dalla Salda: "Due anni e torneremo ai vertici"