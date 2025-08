Sempre più vicina la nascita di due nuovi nidi d’infanzia nel territorio di Camaiore. Dopo l’avvio del cantiere per il nuovo nido a Capezzano Pianore, sono partiti anche i lavori per il nuovo asilo 0-3 anni a Lido di Camaiore, nei pressi delle scuole di via Ferrarin. Un nuovo immobile, di circa 2000 mq e a pianta circolare, potrà ospitare 15 bambini nella fascia fino a 36 mesi, con la cui messa in funzione prevista per l’anno 20262027. Le due opere, sono state finanziate in coppia da un bando PNRR vinto dal Comune, per un totale di 1 milione e 450 mila euro. Entrambi gli interventi contribuiscono alla ‘trasformazione’ dei due poli scolastici, che diventeranno di fatto poli 0-6 anni, in grado, quindi, di coprire l’intera fascia dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo asilo al Lido, via al cantiere alle scuole Ferrarin