Nuovi percorsi formativi nei licei musicali | al via i corsi jazz e nuovi linguaggi

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato un’iniziativa che amplia l’offerta formativa dei licei musicali, con l’attivazione di corsi dedicati al jazz e ai nuovi linguaggi musicali. L’intervento prende forma dal decreto ministeriale n. 134 dell’8 luglio 2025, e si inserisce nel quadro normativo definito dall’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 178 del 2020. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: musicali - licei - corsi - jazz

Salerno, Liceo Alfano I: scuola capofila della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici - La Dirigente Scolastica Elisabetta Barone eletta Coordinatrice Nazionale. Con comunicazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 3 luglio, è stato reso noto che in data 20 giugno è stata eletta scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Musicali l’istituzione scolastica: Liceo “Alfano I” di SALERNO, Dirigente scolastico Prof.

Licei musicali siciliani, musicoterapia: gli studenti suoneranno negli ospedali - L’obiettivo del protocollo d’intesa “Per la valorizzazione del ruolo didattico della musica anche quale strumento per migliorare la qualità della vita negli ambienti ospedalieri” è creare ambienti di cura più accoglienti attraverso la musica, valorizzando al contempo le competenze artistiche delle studentesse e degli studenti di quindici licei musicali siciliani.

Studenti di 15 licei musicali siciliani in concerto negli ospedali: gli eventi di maggio e giugno - Studentesse e studenti di 15 licei musicali della Sicilia si esibiranno in concerto negli ospedali dell’Isola per regalare momenti di gioia ai malati, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si impegnano con professionalità e dedizione.

Nuovi percorsi formativi nei licei musicali: al via i corsi jazz e nuovi linguaggi; FESTIVAL NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI; Cinquefrondi, il progetto Musica d’insieme Jazz al Liceo Musicale “G. Rechichi”.

Licei musicali, ampliamento dell’offerta formativa con attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali - Con nota 1749 del 29 luglio 2025 il MIM ha trasmesso il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 8 luglio 2025, n. Come scrive tecnicadellascuola.it

Il jazz e il pop/rock ancora "discriminati": niente corsi nei licei ... - 1, al comma 510, recependo le istanze del Coordinamento Nazionale per il ripristino dei corsi Jazz nei licei musicali, prevedeva infatti, si legge testualmente, di “ampliare l’offerta ... Si legge su ilfattoquotidiano.it