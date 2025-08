Nuovo intervento in città grazie a “Quartieri Resilienti“, il programma finanziato da Z-Zurich Foundation attraverso la rete C40 per migliorare la qualità degli spazi pubblici. Nella strada scolastica di via Beroldo, dove si affacciano l’istituto comprensivo Simona Giorgi, il liceo Carducci, il Polo civico Manzoni e il nido Beroldo, ora sono realtà tre nuove strutture ombreggianti donate proprio da C40, che porta avanti lo stesso progetto sperimentale in altre 20 città europee per contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, che, "come le isole di calore, hanno un impatto che non possiamo ignorare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi arredi per l’ombra in via Beroldo