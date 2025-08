Dopo un autunno ’caldo’, con tanto di protesta da parte dei comitati cittadini e ricorso alla Corte dei Conti annunciato da In Comune per Vinci, la questione era rimasta in stand-by. Il progetto di realizzazione delle due nuove Rsa a Sovigliana sembra però procedere e non è quindi da escludere un rinvigorirsi delle proteste da parte di quelle associazioni e di quei comitati che già avevano espresso la propria contrarietà organizzando un sit in (con tanto di cartelli e striscione esposti) in una delle ultime sedute del consiglio comunale dello scorso anno. La convenzione tra il Comune, il gruppo Carron (promotore del progetto) e le titolari di alcuni degli appezzamenti interessati dall’opera siglata nel 2024 prevedeva, tra i vari passaggi propedeutici all’edificazione delle due residenze sanitarie, la cessione gratuita al Comune di Vinci delle aree poste fra via Grocco e via Alfieri (parte delle quali sarà oggetto di opere di urbanizzazione da parte della società ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove Rsa a Sovigliana. L’iter per costruire avanza