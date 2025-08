Nuove luci per il ponte di Burana | Scenografiche e dal costo modesto

Burana avvolta dalla meraviglia di un crepuscolo caldo di luci che disegnano le linee delle volte del ponte che attraversa il canale Diversivo. E’ successo giovedì sera quando l’accensione per la prima volta della nuova illuminazione definitiva dell’antico ponte, ha diffuso tra gli abitanti la magia inaspettata di un ‘idea geniale’ nell’urbanistica della piccala frazione di Bondeno. Luci a led, che seguono le arcate dei lati, disposte in modo da valorizzare il manufatto. Cambiano la prospettiva che appare a chi arriva dalla strada provinciale, oltre a impreziosire il ponte e quell’angolo di acque dove si specchia anche il campanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove luci per il ponte di Burana: "Scenografiche e dal costo modesto"

