Nuova Toyota Highlander 2027 | nuova generazione in vista?

Ecco ciò che si sa (e si può ragionevolmente prevedere) sulla nuova generazione del Toyota Highlander in arrivo intorno al 2027: Full?EV o ibrido evoluto?. Diverse fonti, tra cui Headlight.News, confermano che la prossima generazione del Highlander – quella più compatta rispetto alla “Grand Highlander” – sarà offerta in versione completamente elettrica, abbandonando il motore convenzionale a combustione.. In Cina, è prevista una variante con range?extender (motore termico che agisce solo da generatore) sin dal debutto, e Toyota starebbe valutando offerte simili anche in Nord America.. Secondo fonti come CarBuzz, la produzione di questa EV è prevista nello stabilimento di Georgetown, Kentucky, con l’inizio tra fine 2025 e prima metà del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

