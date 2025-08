Nuova strage a Gaza | uccisi 21 palestinesi in 12 stavano cercando cibo

Nuova strage a Gaza, dove 21 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano: tra di loro 12 persone che cercavano di ottenere cibo e tre donne. Lo scrive l’agenzia Wafa sul suo sito, citando fonti mediche. Le altre vittime hanno invece perso la vita a causa dei bombardamenti dell’Idf sulle tende di sfollati. A uccidere ovviamente non sono solo i missili: altri tre gazawi, tra cui due bambini, sono morti per fame nelle ultime 24 ore nella Striscia. Lo rende noto al-Jazeera citando fonti del ministero della SanitĂ di Gaza. Salgono a 162 i palestinesi morti per fame e malnutrizione. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuova strage a Gaza: uccisi 21 palestinesi, in 12 stavano cercando cibo

