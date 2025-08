Nuoto risultati della notte | lampo Sara Curtis nei 50 sl Benedetta Pilato non incanta

Penultima giornata di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto tra le corsie di questi Mondiali 2025 degli sport acquatici. Una mattinata in Asia positiva per gli azzurri che si sono disimpegnati nel programma previsto. Nei 50 stile libero femminili Sara Curtis ha mostrato chiari segnali di vitalitĂ , stampando il crono di 24.41 (3° tempo dell’overall) e migliorando il suo primato italiano di 0.02. Una bella dimostrazione di forza della 18enne piemontese, che in semifinale vorrĂ dare un seguito. A precederla nella graduatoria del mattino solo l’australiana Meg Harris (24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, risultati della notte: lampo Sara Curtis nei 50 sl, Benedetta Pilato non incanta

In questa notizia si parla di: nuoto - sara - curtis - risultati

