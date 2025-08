nuoto martina de guglielmo qualificata per i campionati italiani di categoria 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo importante traguardo per Martina De Guglielmo, nuotatrice di San Giorgio del Sannio che si è qualificata per i “Campionati Italiani di Categoria 2025” giovanili in programma a Chianciano dal 5 al 9 agosto. La classe 2009 ha strappato il pass per i 400, 800 e 1500 stile libero confermandosi una delle nuotatrici campane più promettenti ed in continua crescita. La De Guglielmo è reduce dalla convocazione al Trofeo delle Regioni che si è svolto nelle acque libere di Piombino a giugno chiudendo la sua performance nella 5km di fondo per la prima volta con un tempo inferiore all’ora (59. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

