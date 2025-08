Nuoto la 4×100 sl mista si qualifica a fatica in finale dei Mondiali 2025

Con un po’ di fatica, ma l’Italia c’è. È arrivata la qualificazione nell’atto conclusivo della staffetta 4×100 stile libero mista per il Bel Paese, nella penultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, il quartetto tricolore ha ottenuto il pass per la finale, stampando il crono di 3:24.84 (sesto tempo di ingresso alla finale). Nelle prime due frazioni riservate agli uomini, le prestazioni di Manuel Frigo e di Lorenzo Zazzeri non sono state scintillanti. Il primo ha toccato la piastra in 48.47 e il secondo lanciato in 48. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, la 4×100 sl mista si qualifica a fatica in finale dei Mondiali 2025

In questa notizia si parla di: finale - nuoto - mista - fatica

Pallanuoto femminile, la finale Scudetto sarà Orizzonte-SIS Roma. Cosenza e Brizz Nuoto centrano la salvezza - Serata ricca di verdetti nella Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: si decidono in gara-2, infatti, sia le semifinali play-off che le finali play-out.

Due medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale del settore preagonistico Propaganda - Arezzo, 22 maggio 2025 – Due medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale del settore preagonistico Propaganda.

Due medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale Propaganda - Due medaglie per la Chimera Nuoto nella finale regionale del settore preagonistico Propaganda. La manifestazione ha riunito i più giovani nuotatori di tutta la Toscana nati tra il 2016 e il 2019 che, a Livorno, hanno vissuto le emozioni di misurarsi in diverse categorie e diversi stili, con la.

Clamoroso Thomas Ceccon è fuori dalla finale dei 200 dorso uomini! Vai su Facebook

Nuoto, la 4×100 sl mista si qualifica a fatica in finale dei Mondiali 2025; La giornata del 30 luglio ai Mondiali di nuoto a Singapore; Sara Curtis e compagni sono sesti nella finale della staffetta 4x100 mista mixed.

La giornata del 30 luglio ai Mondiali di nuoto a Singapore - L'Italia centra due medaglie d'oro con Cerasuolo nei 50 rana e con Pellacani e Santoro nei tuffi da 3 m sincronizzati misti ... Scrive corriere.it

Mondiali nuoto: Quadarella, Ceccon e Di Pietro in finale, Curtis chiude ottava - È il bilancio azzurro della mattina di Singapore con il settimo posto per la staffetta azzurra 4x200 stile libero (ANSA) ... Segnala ansa.it