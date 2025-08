Nubifragio sulla Brianza la conta dei danni

Notte di temporali, lampi e grandine in Brianza. Il maltempo che ha colpito duramente la Lombardia nella serata di ieri ha causato danni e disagi soprattutto a Milano e nell’hinterland, in Brianza e nel Lecchese. Complessivamente, le squadre dei vigili del fuoco hanno gestito oltre 100 richieste. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: brianza - danni - nubifragio - conta

Alberi caduti e danni del temporale e della grandine: ancora chiuso un parco in Brianza - Danni da maltempo ad Agrate Brianza: nel corso del pomeriggio di domenica 15 giugno il territorio comunale è stato colpito da una bomba d’acqua e da una grandinata.

Nubifragio su Monza e Brianza: fortissimi temporali, tuoni e vento https://ift.tt/mV2B0sb https://ift.tt/rLbDhnQ Vai su X

Nubifragio sulla Brianza, la conta dei danni; Ondata di maltempo sulla Lombardia: la conta dei danni e la nuova allerta meteo; Nubifragio su Monza e Brianza: la conta dei danni.

Conta dei danni dopo allagamenti e alberi abbattuti per il maltempo FOTO e VIDEO - Bomba d'acqua Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco in tutta la provincia Dopo il Nubifragio che ha colpito Lecco e provincia, con strade allagate, alberi abbattuti e disagi in tutto il territo ... Scrive informazione.it

Nubifragi investono il nord Italia: voli dirottati, allagamenti e alberi caduti - Impetuosi nubifragi hanno investito molte zone della Lombardia provocando allagamenti diffusi e molti disagi. Segnala notizie.it