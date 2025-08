Novara svaligiato un appartamento mentre i proprietari sono in vacanza

La porta forzata e oro e gioielli spariti.Brutta sorpresa per una coppia di anziani coniugi di ritorno nel loro appartamento nella zona nord della città dopo due settimane di ferie. Al ritorno a casa hanno trovato la porta forzata e alcuni cassetti rovesciati: all'interno erano spariti contanti e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

