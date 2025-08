Note medievali ad Assisi Musica antica in festival

ASSISI - Tutto pronto per DeMusicAssisi, il festival di musica medievale che, dal 6 al 10 agosto proporrà oltre 25 appuntamenti gratuiti, in spazi di grande suggestione, per un evento unico in Umbria e tra i pochi del genere in Italia. Il programma della manifestazione, promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell'Accademia d'Arti Antiche Resonars, è stato presentato (nella foto) alla presenza dell'assessore al turismo Fabrizio Leggio, dei direttori artistici della manifestazione, Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni e di Vincenzo Cipriano, storico musicista e apprezzatissimo liutaio di Assisi.

