Nordio stronca la sinistra | Non faremo come il governo Prodi

Il governo di Giorgia Meloni non imiterĂ mai Romano Prodi. Firmato: Carlo Nordio. Intervistato da L'economista, il supplemento economico de Il Riformista, il ministro della Giustizia assicura che "non si farĂ nĂ© indulto nĂ© liberazione anticipata, provvedimenti che se motivati dall’esigenza di ridurre il sovraffollamento carcerario, non solo costituiscono una manifestazione di debolezza dello Stato o addirittura di resa, ma sono anche inutili". "Parlano le cifre - sottolinea il Guardasigilli -. Nel luglio 2006, con il governo Prodi, la popolazione detentiva era di 60.710 detenuti. Con l’indulto ne furono liberati il 36%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nordio stronca la sinistra: "Non faremo come il governo Prodi"

Giustizia: Nordio, non ci sarà mai un pm sottoposto al Governo - Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Non ci sarà mai una sottoposizione del pubblico ministero all’Esecutivo”.

Nordio conferma: “Sanzioni per i magistrati che contestano il governo”. La risposta all’interrogazione di Gasparri - “L’imparzialità della decisione deve declinarsi anche sotto il profilo della sua apparenza, imponendo sobrietà , irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte”.

Caso Almasri, il Governo valuta se far deporre il ministro Nordio - Il governo sta valutando l’eventuale deposizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di fronte ai giudici del Tribunale dei ministri in merito alla vicenda Almasri, il generale libico prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane alcuni mesi fa.

Nordio: “I magistrati con il referendum rischiano l’umiliazione” - Il Guardasigilli difende la sua riforma sulla separazione delle carriere: “Non è una vendetta, mi sento ancora una toga” ... Come scrive repubblica.it

Nordio sull'inchiesta di Milano: «Evitano la cella grazie a me, che cosa ne pensa il Pd? Ecco come ridurrò i detenuti» - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parte dall’operazione anticorruzione sull’urbanistica ... Scrive msn.com