Nordio | I magistrati sul referendum per la separazione delle carriere rischiano un’umiliazione

« Ho paura di vincere il referendum, dopo un dibattito cruento che veda coinvolta la magistratura. PerchĂ© se questa si accodasse alla politica, o peggio ne guidasse la carica, una sconfitta sarebbe un’umiliazione che inciderebbe sulla sua credibilitĂ , giĂ pericolosamente crollata. E da cittadino e da magistrato non me lo auguro. La giustizia è lacrime e sangue delle persone, non può essere strumentalizzata a fini elettorali ». Queste le parole di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, in un’intervista a Conchita Sannino sul quotidiano “ La Repubblica ” a proposito della sua riforma che punta alla separazione delle carriere in magistratura. 🔗 Leggi su Open.online