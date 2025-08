Compie oggi la bellezza di 109 anni Luigia Giunchedi, conosciuta da tutti come Gigina, da sempre legata a Riolo Terme, territorio in cui è nata il 2 agosto del 1916, e in cui è cresciuta, si è sposata e tutt’ora risiede. A festeggiarla con amore e felicità saranno tutti i suoi familiari, che hanno contattato il Resto del Carlino per farle una sorpresa. Una famiglia numerosa, quella di Gigina, la quale ha cresciuto quattro figli: tre femmine e un maschio. Oggi Gigina è nonna di ben nove nipoti, bisnonna di quattordici pronipoti e da qualche anno è diventata trisavola in quanto una delle pronipoti è diventata mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonna ‘Gigina’ fa 109 anni. Una vita tra famiglia e campi