Non una squadra ma un progetto più grande | Il Pomezia Calcio al 3° livello di qualità dei club giovanili

Pomezia, 2 agosto 2025 – Il Pomezia Calcio ha celebrato un traguardo importante presso lo Stadio Comunale di via Varrone, ancora chiuso al pubblico. L’evento, organizzato dalla società rossoblù, ha segnato l’ottenimento del 3° livello di qualità dei club giovanili, un riconoscimento prestigioso assegnato dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. Questo premio sottolinea l’impegno della società nella tutela dei minori, nell’inclusione e nella formazione sportiva, frutto di un percorso lungo e articolato. Il messaggio è evidente: Il Pomezia Calcio non è mai stato solo una squadra ma un progetto comunitario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Grande festa oggi allo Stadio Comunale di Pomezia! Celebrando i traguardi del nostro Settore Giovanile e l'importante riconoscimento della FIGC: il 3° livello di qualità dei club giovanili, uno dei massimi standard del Settore Giovanile e Scolastico.

Un pomeriggio di festa, di sport e di futuro. Ma anche un momento carico di significati, che ha ribadito con forza la centralità del Pomezia Calcio 1957 nel tessuto sociale e sportivo del territorio. Presenti il Patron Alessio Bizzaglia, il Presidente del Consiglio

