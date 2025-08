Non solo Vlahovic Tare ne porta un altro con l’aiuto dell’agente

Milan a caccia di rinforzi in attacco, oltre al serbo il club rossonero potrebbe acquistare un altro innesto Caccia alla punta, ma probabilmente bisognerà ancora aspettare. Che il Milan cerchi un attaccante è un fatto assodato. Il club rossonero ha perso due delle tre prime punte che facevano parte della rosa milanista lo scorso anno, Jovic e Abraham, restando con il solo Gimenez. Non solo Vlahovic, torna di moda Lukebakio per il Milan (LaPresse) – calciomercato.it Vero che Massimiliano Allegri sta sperimentando un attacco leggero con un Rafael Leao che ha dato ottimi segnali, ma pare quasi impossibile che il club non decida di investire su un attaccante da qui a fine mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Vlahovic, Tare ne porta un altro con l’aiuto dell’agente

In questa notizia si parla di: altro - vlahovic - tare - porta

Altro che Milan, Vlahovic dalla Juve all’Inter: decisione presa - Le ultime sul centravanti serbo, in scadenza di contratto coi bianconeri a giugno 2026 Il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora in Serie A.

Calciomercato Juve, senza la cessione di Vlahovic non arriva il bomber in attacco? La rivelazione preoccupa i tifosi: cosa filtra su Gyokeres, Osimhen e quest’altro nome - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, senza la cessione di Vlahovic non arriva il bomber in attacco? La novità .

Vlahovic Milan, la verità dietro all’interesse del Diavolo: l’attaccante della Juve sempre più lontano da Torino? Potrebbe ritrovare un altro ex bianconero con Allegri - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Milan, la verità dietro all’interesse del Diavolo per l’attaccante della Juve: tutte le dichiarazioni.

Spendereste 10 milioni per portare Dusan #Vlahovic al #Milan o puntereste su un altro profilo ? Vai su Facebook

Il #Milan vuole percorrere con decisione la strada che porta a #Vlahovic. L'intenzione dei rossoneri è quella di raggiungere un'intesa con il serbo, per poi bussare alla porta della #Juventus. La strategia di #Tare sarebbe proprio quella di lavorare a fuoc Vai su X

Milan punta su Vlahovic per rinforzare l'attacco; Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri: l'ipotesi Milan si fa largo ma a una sola condizione; Milan: altro che Vlahovic, Allegri ha espresso un altro desiderata | Tare corre a chiudere la trattativa.

Altro che Vlahovic: il colpo in attacco è un altro, tutto confermato - Nel vibrante universo del calciomercato, dove le trattative si susseguo ... Si legge su notiziemilan.it

Milan: non solo Vlahovic, altro affare in attacco - I rapporti con il procuratore sono buoni e la chiusura è possibile ... Segnala calciomercato.it