Non rispettano le misure alternative al carcere tre arresti Una denuncia per spaccio in zona stazione

È di tre arresti, una denuncia per spaccio e una segnalazione per detenzione di stupefacenti il bilancio dei controlli a tappeto del personale della Squadra mobile in borghese.I servizi si son sviluppati nelle aree più densamente frequentate nel periodo turistico e, in particolare, la zona della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

