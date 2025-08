In un tempo in cui precarietĂ , disuguaglianze e insicurezza democratica diventano la norma, il lavoro deve tornare a essere il cuore pulsante del patto sociale. Non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro buono, stabile, giusto. Un lavoro che riconosca la persona, che la metta in condizione di essere parte di una comunitĂ , che restituisca autonomia e futuro. Non vi è libertĂ se non vi è la possibilitĂ effettiva di costruire un progetto di vita e di sviluppare le proprie capacitĂ . Non vi è giustizia se intere generazioni vengono lasciate ai margini. E non vi è democrazia se il lavoro viene precarizzato, svalutato o negato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non esiste democrazia se manca giustizia sociale